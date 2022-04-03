玉山下起4月雪！玉山氣象站3日下午飄起短暫雪花，積雪約2公分。（玉山氣象站提供／陳淑芬南投傳真）

玉山下4月雪！雪花紛飛成銀白世界

大陸冷氣團來襲，加上華南雲雨區東移的影響，1日起全台各地濕冷低溫，清明連假濕冷天氣，3千公已以上高山是否有機會飄下4月雪備受矚目。合歡山松雪樓傳出今天中午12時30分下起冰霰，但僅持續5、6分鐘即停止；而玉山氣象站則自14時30分開始持續飄雪，近1小時後停止，積雪約2公分。

根據中央氣象局預測，受大陸冷氣團影響，配合華南雲雨區東移，水氣偏多，清明連假4天，2日、3日全台偏冷且有雨，4日冷氣團減弱、水氣減少，5日氣溫才會再回升。合歡山、玉山等海拔3千公尺以上高山是否有機會下起4月雪，引發追雪族注意。

位於海拔3150公尺的合歡山松雪樓從中午12時30分下起冰霰，讓遊客興奮不已，但僅持續5、6分鐘就停止；海拔385公尺的玉山氣象站則在下午14時30分起持續飄起雪花，直到15時20分雪停，地面積雪約2公分，大地鋪上靄靄白雪壯觀美麗。