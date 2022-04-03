歡慶兒童節，新竹市立動物園3日宣布，4日起全國12歲以下孩童免費入園，另為增加遊園便利性，園方推出多元電子購票，包括線上旅遊平台KLOOK、KKday預售門票，民眾購票後於入口出示QRcode即可入園，還可使用LINE Pay，未帶現金及悠遊卡也能輕鬆入園。

新竹市立動物園園長楊礎遠表示，動物園是許多家庭出遊首選，自2019年底重新開園以來，累積遊園人數已達284萬人次，門票收入高達8835萬元，每到連續假期都會出現排隊購票人潮。

但園方發現，不少家長雖有一卡通、悠遊卡等多卡通可入園，但6至12歲以下孩童仍需另外至售票機購買半票，造成不便。

為讓家長及遊客便利購票，即日起可在KLOOK、KKday 平台購買新竹市立動物園全票及半票，提前上網購買全票還有9折優惠，可免去現場排隊購票時間，當天至入口出示QRcode供工作人員核銷即可快速入園，相關資訊可至KLOOK（https://reurl.cc/EpxvDA）或KKday（https://reurl.cc/bkQeWv）網站查詢。

楊礎遠同時表示，因行動支付日漸普及，動物園也導入LINE Pay，民眾僅需攜帶手機，至售票機掃描LINE Pay條碼就可付款，即使無現金及多卡通也能輕易入園，期望多元購票方式能讓民眾遊園更輕鬆。

市府指出，新竹市立動物園在連假期間至本月5日都正常營業，每日9時至17時，周邊森林食堂、昆蟲館及星巴克動物園門市皆照常營業，歡迎家長帶著小朋友一起度過屬於孩子的節日。

動物園也提醒，近期疫情漸升溫，連假期間遊客眾多，為讓大家安心遊園，請配合防疫措施，落實實聯制、全程佩戴口罩、檢測體溫高於37.5度將會婉拒入園，入口亦提供酒精消毒。