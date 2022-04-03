台灣高鐵1日因東南水泥施工意外波及，造成左營站雙向癱瘓，傳出是因為高鐵董事長江耀宗人事案未獲延任，因而消極以對，甚至未參加緊急事故應變會議。台灣高鐵今天罕見發出4點聲明澄清，除指質疑江耀宗「神隱」者，顯然是未能充分了解高鐵公司狀況，更重申「江董事長帶領台灣高鐵之經營績效，堪經各界之檢視及公評！」

高鐵聲明如下：

1. 本公司經理部門負責各項天災及營運異常事件之應處，訂有《災害防救作業辦法》，依影響程度共分四級開設「緊急應變中心」（EOC），依序由：總經理、營運資深副總、運務處主管及行控中心人員擔任緊急應變召集人；4／1事件屬「因人為危安事件，需取消班次、需進行正線列車旅客接駁」狀況，故啟動EOC二級開設，由營運資深副總召集。

2. 分級負責之應變機制目的在充分尊重營運專業，以達快速決策、確保旅客及營運安全並儘速恢復通車等目標。然EOC會中之重大應變決策及對外發布之新聞稿，經跨單位討論並形成共識後，均會再請董事長、總經理核定，再執行發布。故江董事長雖非EOC直接參與成員，然對歷次應變之決策過程及執行方式，均有全程掌握並適時給予指導。是以，對江董事長質疑其「神隱」者，顯然是未能充分了解本公司EOC運作機制及分層負責、爭取時效之要點。

3. 本公司經理部門基於經理人忠實義務曾就「C2票價因子之優惠項目」、「平穩專戶動支範圍／申請程序」及「成立高速鐵路協調委員會」等三案提報董事會討論，目前亦依董事會決議持續與交通部協商溝通中，並無報導所載與交通部作對之情事。。

4. 江董事長就任以來，積極帶領公司進步成長，自2017年起要求落實「公司治理」並參與證交所評鑑，迄今已四度榮獲公司治理績效前5％之績優公司；又自2018年起規劃「維修本土化」政策目標，迄今維修物料在地採購占比已達倍增目標(15％到30％)，各項維修工作自辦率超過9成；相關作為不僅使台灣高鐵於2019年成功締造營收、運量雙雙創下歷史最高之佳績！2020年後雖受疫情衝擊，仍厲行開源節流、落實防疫，確保疫情期間高鐵列車繼續維繫社會經濟脈動。江董事長帶領台灣高鐵之經營績效，堪經各界之檢視及公評！