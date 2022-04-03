台東池上鄉伯朗大道3日發生轎車落入稻田意外。（弘義單車提供／蔡旻妤台東傳真）

台東池上鄉伯朗大道3日發生轎車落入稻田意外。（弘義單車提供／蔡旻妤台東傳真）

連假期間台東各地湧現人潮，台東縣池上鄉知名景點伯朗大道3日發生轎車落入稻田中意外，1名外籍遊客車上搭載2名友人，疑因當地禁止車輛進入，又不熟悉路況，因此衝入路旁農田間，所幸3人平安。此外，由於每逢假日當地常有車輛闖入或掉落田間意外，網友紛喊「阿伯又出事了！」、「現在是轎車假冒耕耘機嗎？」

據了解，車子是外籍遊客向出租行租賃來的，所幸駕駛、乘客等3人都沒有受傷，不少現場遊客見到這意外，見狀紛紛拍照錄影直播，當事人趕緊聯絡警方及車輛租賃公司，派出吊車將車輛吊走。