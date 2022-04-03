本土暴增！緩解醫療量能負擔 指揮中心放寬確診者解隔條件

真的要與病毒共存了嗎？中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布放寬無症狀、輕症確診個案的解隔離條件，有條件鬆綁確診者隔離天數，以及檢測N抗體陽性之條件，衛福部長陳時中指出，鬆綁確診者解隔離條件是為兼顧醫療量能與病人權益才做出的決定。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今專家會議認為兩個月來，有很多個案在採檢時，第一次陽性Ct值沒有超過30，但又相當接近，例如25至30間，照現行條件要待滿十天隔離才能解除，不過中間陸續採檢可能已超過30卻無法提前解隔離，因此現在不再一定要達到十天，可依採檢結果進行，若有兩次超過30且陰性，就符合解除隔離條件，不再要等到十天。

羅一鈞解釋，現在感染者中有很多舊案，第一次CT值超過三十，但卡在N抗體還未陽性，但兩個月觀察以來，Omicron很多感染無症狀，且有兩成感染者不會產生N抗體。因此專家同意把Ｎ抗體陽性的條件移除，只要Ct值大於30就可以解除隔離。

羅一鈞指出，目前仍維持入境後的確診者，若在七天內提前解隔還是要回到防疫旅館，或是自宅進行一人一戶的隔離至補滿十天。且期滿也要做ＰＣＲ採檢。避免舊案但可能新感染其他變異株。

另外其他確診者解除隔離後要進仍行七天自助檢康管理，會持續維持要做兩次快篩。

陳時中說，新冠疫情一開始我國是雙採陰才能出院，後來改為三採陰，隨著時間過去，大家對於病毒的了解，現在認為Ct值34以上沒有傳染力，或是一些Ct值27以上的傳播力幾乎沒有，但目前仍然是抓大於等於30的個案，仍相對嚴格。