《我愛黑澀會》女星薔薔(林嘉凌)，不僅擁有艷麗的容貌，還有令人稱羨的S曲線身材，天生直爽不做作的性格，說起話來嗆辣十足，受到喜愛她的粉絲熱情擁戴，熱愛分享日常的她，近日為親自經營Youtube拍攝形象影片，在低溫中一絲不掛站在原地，結果因為天氣太冷被送到醫院，足見她的敬業精神。

薔薔年度形象影片的第一個造型走森林系。(圖／薔薔 Youtube)

薔薔1日在Youtube推出年度形象影片，開頭走的是森林系拍攝風格，有著絕美樹林搭景，以及七彩繽粉的色彩呈現，在一篇霧氣環繞中身穿白紗的薔薔入鏡，就彷彿仙女下凡。 影片全長不超過3分鐘，薔薔卻整整換了6套造型，包括迷幻、夜店、山中精靈等，整支影片花費逼近7位數，這些都是薔薔自掏腰包，請來高規格團隊合作來的。

薔薔的濕身造型，挑逗著男星的感官神經。(圖／薔薔 Youtube)

該部形象影片，曾有幕薔薔躺入浴缸中的畫面，只見她性感妖嬈的脫下白衫，浸泡過水的面料讓肌膚的每一寸，都變得清楚可見，而在影片中的最後，她甚至全身沒穿地站在深山之中，甩頭往鏡頭一看，搭配身後的場景給予相當震撼的視覺感受。

薔薔大方展示身材，讓粉絲看得直流鼻血。(圖／薔薔 Youtube)

事實上，拍攝這顆全裸濕身鏡頭，並非是件容易的事，薔薔拍攝當天剛好遇到寒流來襲，為了擁有絕佳畫面呈現，就算光著身子入鏡也有撐著，拍攝24小時過後她全身失溫，甚至要到緊急送醫的程度。她笑著透露，拍攝當下是真的很累、很辛苦，接著她還爆料：「團隊居然沒幫我帶Ｃ字褲」只好拿了樹葉就遮重點部位，所幸最後拍攝好一支挑戰人類感官的登峰造極之作。