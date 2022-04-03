台中市寵物植存紀念園區3日啟用，由禮儀師現場示範植存。（台中市政府提供）

毛小孩現今被視為時下家庭成員的一份子，為提供妥善處理毛孩身後事的場域，台中市寵物植存紀念園區3日正式啟用。農業局長蔡精強說，園區可容納1300具寵物遺灰，盼成為飼主追思及療癒的園地，期望以回歸自然及永續利用方式，表達對生命及環境的尊重。

民眾表示，傳統農業社會採「死貓吊樹頭、死狗放水流」，很多鄉下偏遠的鄉道，只要開車或騎車經過撲鼻聞到惡臭的動物腐屍味，甚至樹下還掛著一袋袋的貓屍；雜草叢生的渠道以前常在沙洲處，看到膨脹的動物腐屍，既嚴重影響環境衛生，亦是對生命的不尊重。

蔡精強說，台中市自2018年起規畫寵物植存紀念園區，選定神岡區圳堵里崇璞園北側的基地，園區內包含三處植存區，可容納1300具寵物遺灰，分區循環使用，採用環保葬方式，並視土地情形重新整土，讓遺灰歸為土壤，以達土地永續利用的目的。

動保處指出，園區規畫入口廣場、圓滿半月廣場及ABC三區植存區，動線簡潔，環境清幽，提供飼主進行追思悼念的療癒場所，希望飼主在哀傷悼念之後，也能逐漸調適心情，將對自家毛小孩的思念，轉化為對所有生命的愛護與尊重。

今日啟用儀式，由農業局長蔡精強代表市長盧秀燕主持，立法委員楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、動物保護防疫處長林儒良、神岡區長劉汶軒、生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟、台中市寵物商業同業公會理事長陳政清、台中市獸醫師公會前理事長劉彥杰及多位在地里鄰長皆共同參與。

蔡精強認為，園區啟用後，可回應市民處理寵物遺灰需求，讓毛孩生、老、病、死都能獲得圓滿照顧，完善生命教育。飼主若有需求可向台中市動物保護防疫處洽詢。