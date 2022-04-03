Selina（右）跟片中女兒吳以涵有多場精采對手戲。（皮諾丘電影提供）

國片《咒》票房破億引發台灣恐怖片風潮，清明節上映的《頭七》成功接續熱潮，加上清明連假返鄉氣氛，同樣是回鄉祭祖，不少人攜家帶眷一同進影廳，中南部戲院幾乎場場爆滿，反應極佳，全台票房直逼千萬，綜藝大姊大張小燕（小燕姐）更是包場力挺。

以《咒》晉身億萬導演柯孟融，也發文挺《頭七》，他稱讚：「劇本反轉，合情合理。美術設定創新且無違和。整體演員都有認真在演戲。啊！還有攝影很美。國產商業片看的到創作之愛，我推一個！」他更給予女主角Selina好評，直指演出突破以往公主形象，令人敬佩。

片商今趁勢推出「洋蔥版預告」，只見片中陳以文對Selina嚴厲喊：「你跟我們家已經沒有關係！」飾演Selina姊姊的高宇蓁也對她說：「我永遠都不想再看到你！」Selina背負著家人情感包袱，噙著淚水模樣，全台觀眾感同身受。Selina希望大家在看完片後能珍惜時間去享受和表達對家人的愛，她警惕自己：「時間非常珍貴，愛也非常偉大，我不想浪費時間，也不想要錯過說出愛的機會！」