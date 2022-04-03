與台灣友好的索馬利蘭首都市集發生大火，外交部今天表示，外交部長吳釗燮已指示我國駐索國代表羅震華向索國政府轉達我國政府高層的關懷。外交部也將與理念相近國家駐索國代表機構，共同研議在我國能力範圍內提供適切人道援助的可行方案。

非洲索馬利蘭首都哈爾格薩市的Waaheen市集於當地時間4月1日晚間發生大火，數以百計商舖被焚毀，至少28人受傷，當地市長形容從未經歷如此大規模的事故。

外交部副發言人崔靜麟表示，目前火勢已逐漸受到控制，詳細損失情況則尚待索國政府調查後向外界公布。吳釗燮對索馬利蘭發生此一造成人民財產損失的重大意外，除在第一時間指示亞西及非洲司司長楊心怡向索國駐台代表穆姆德表示誠摯慰問外，並指示我國駐索國代表羅震華同步向索國政府轉達我國政府高層的關懷，索方則對我國政府的慰問表示感謝。

他說，外交部將持續關注索國首府市集災情的發展及復原重建的需要，並與理念相近國家駐索國代表機構共同研議在我國能力範圍內提供適切人道援助的可行方案。