林心如、黃柔閩、林嫣有監獄對手戲。（Netflix、百聿數碼提供）

黃柔閩戲外也是表演老師。（亞凰國際娛樂提供）

在最火華劇《華燈初上》裡，被粉絲標記兩大極惡人物，一個是讓花子（劉品言飾）生不如死的彪哥（李李仁飾），另一位則是在監獄裡也讓花子跟羅雨儂（林心如飾）百般痛苦的大姊頭「錢姐」。其實飾演錢姐的黃柔閩來頭不小，她早在2002年，就以《月光》拿下金鐘單元劇最佳女配角殊榮，作品無數的她，對於入戲觀眾俏皮喊話「放出來後，錢姐也要出來道歉一下」哭笑不得，覺得粉絲甚是可愛，「謝謝大家對我演錢姐的肯定，我真的很壞吧！除了感謝《華燈初上》劇組，也要感謝與我對戲的心如、品言、林嫣，所有成功都要歸功於團隊努力！」

黃柔閩在《華燈初上》演出監獄大姊頭錢姐，戲裡兇勁十足，堪稱地獄來的「女煞神」，還被粉絲稱在該戲裡與彪哥並列極惡兩大，說到這角色，黃柔閩坦言錢姐不好演：「當時聽導演連奕琦跟我形容對錢姐的設定，包括在監獄裡，我是個身邊有嘍囉伺候的大姊頭，我就想，在監獄裡混到當上大姊頭，應該是有很多故事累積，當然也應該被關久了，因此我內心有了對錢姐或許曾經歷什麼遭遇，才會讓她變成現在這樣？和她哪些油條動作，比如眼睛總瞪著別人、用舌頭清牙齒、抖腳、坐著時摸腳甚至張牙咧嘴毫無忌憚模樣，當然各種三字經…這都是屬於錢姐的故事。」雖說只有短短幾分鐘戲份，她的用心也不在話下！

現實生活中的黃柔閩，除了演員身分，還是位知名表演指導老師，一頭俐落帥氣短髮，表露無遺的率真與自信，讓她深受學生喜愛，有學生還讚她是戲劇界的「周美青」，讓黃柔閩相當不敢當，不過自接演《華燈初上》後，有學生因為她太會演，被她的霸氣震懾到，那陣子挺怕她的，深怕讓老師生氣就被海揍爆打，黃柔閩說：「『錢姐』跟我平常的樣子差很多，所以有很多朋友或學生一開始都不太敢確定那個人是我，也剛好那時因之前拍攝電影《修行》剃了頭髮後數月，剛長出頭髮的造型，符合錢姐很男性化的樣貌，因而獲得這個角色演出機會！」

戲裡對劉品言的拳打腳踢，是不是都來真的？「給觀眾在視覺畫面上，當然呈現是『實招狠打』，感謝劇組有很棒的動作老師給予指導，幫助演出到位，例如品言被踢倒那段，我們事前排演多次，也熟知彼此肢體上的張力拿捏，加上她腿上和膝蓋貼了多層保護，讓我們能安心詮釋好自我角色」。

師範大學音樂系出身，當過6年老師，因為熱愛表演，黃柔閩放棄老師一職毅然決然一個人到美國西雅圖學習表演、聲音表現、音樂治療與非洲鼓，回台後首部《月光》與戴立忍互飆戲即拿下金鐘女配角肯定，《麻醉風暴2》、《誰是被害者》、《天橋上的魔術師》到《華燈初上》都能見到黃柔閩的身影，楊雅喆導演在邀請她演出《天橋上的魔術師》裡割包皮的醫院院長時，也形容「柔閩老師的魔性笑聲與演技，真的沒話說」。身為老師的她，學生無數，其中就有以電影《該死的阿修羅》入圍本屆金馬最佳新人的潘綱大，還有同在《華燈初上》裡，飾演蘇慶儀（楊謹華飾）年輕時期的何思靜，都是她學生之一，「思靜是個漂亮，肯認真學習的女孩，表演上勇敢發掘自己的內心，讓角色有更多層次！」即將在六月上映的電影《兜兜風》，以及大愛新戲都將看到她吃重的演出表現。