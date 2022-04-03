桃園3日新增22例本土個案，桃園市長鄭文燦主持防疫會議，他表示，各縣市疫情多點爆發，市府盤整市內醫療量能、檢疫量能，另外也已協調桃園區跟中壢區各1間旅館，未來將做為加強型防疫旅館。

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心希望可以做醫療量能跟檢疫量能的準備，市內11家責任醫院專責病床可到300床，目前使用75人，剩餘225床可使用，另也要求各縣市防疫旅館準備開設加強型防疫旅館。

觀旅局局長楊勝評指出，中壢某旅館房間數有200間、桃園區某旅館房間數有130間，目前中壢某旅館已全棟清空醫療團隊隨時可以進駐，桃園某旅館尚有60多位居隔者仍在隔離中，最晚須待10天候才能全數淨空。

衛生局局長王文彥表示，加強型防疫旅館未來主要提供給輕症、無症狀的確診者使用，讓輕症、無症狀者不用進到醫院佔據醫療資源，能不用到是最好，畢竟管理起來也是一大難題，不過他也直呼，按照這個趨勢感覺是非用不可了。

「一般型防疫旅館剩下200多個房間，有感覺到緊繃！」楊勝評坦言，桃園目前有30家防疫旅館總計3200個房間，現已有2100多間有人入住，空房剩餘200多間，的確會感到一點壓力，如果清明連假這波無法順利度過，將向中央反應，移工入境別全部入住桃園防疫旅館，先挪往其他縣市，以降低桃園的負擔。