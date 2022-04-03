「戲劇女王」陳喬恩在上月底（3月31日）與交往2年的小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，小倆口正式升格當夫妻，陳喬恩事後在甜蜜曬出和老公的對戒照，而新婚夫妻今（3日）則難得露臉，陳喬恩和明道、王少偉相聚，讓網想起經典偶像劇《王子變青蛙》，合照掀起滿滿回憶殺。

新婚的陳喬恩帶著老公曾偉昌一起見老友明道、王少偉，王少偉和陳喬恩都各自在網上曬出合照，其中，王少偉則形容三人的友誼：「有一種朋友，什麼都不用做，見面就很快樂」，最後並祝陳喬恩幸福快樂，照片中，新手人妻陳喬恩洋溢甜蜜笑容，看起來相當幸福。

陳喬恩分享與老友明道、王少偉合照。（圖／取材自陳喬恩Instagram）

陳喬恩、明道、王少偉難得同框，畫面也掀起網滿滿回憶殺，不少人都想到三人曾合作的偶像劇《王子變青蛙》，吸引網友直呼：「沒錯 是時代的眼淚」、「是我們的青春啊」，還有人分別寫出陳喬恩、明道、王少偉的劇中角色：「葉天瑜、單均昊、徐子騫」。

陳喬恩在2019年登上戀愛實境節目《女兒們的戀愛》，並與小9歲大馬富二代曾偉昌配對成功，小倆口認愛後相當大方，不吝嗇公開放閃，而曾偉昌從前年9月就愛相隨跟著陳喬恩留在台灣，陳喬恩也曾大方甜喊曾偉昌是「老公」，而隨著小倆口已結婚，陳喬恩事後也曬出夫妻對戒照，並寫下：「簡單而不少 有你在身邊正好 身在福中知福~謝謝大家的祝福」，字裡行間是新婚的喜悅。