喜樂時代影城推出最新集票根活動。（喜樂時代提供）

近期電影界雖受全球疫情影響甚鉅，為迎接更好的明天，各類強檔好片精彩到令人振奮。繼上個月DC美國新黑色超級英雄大片《蝙蝠俠》、台灣影史最恐怖電影《咒》與飛車爆破槍戰全都來的動作強檔麥可貝新片《劫命救護》等，在票房排行榜都有不俗的表現。

4月份也有許多值得一看的優質電影即將上映，從清明連假檔期的《魔比斯》和《音速小子2》、月中的《失落謎城》與《怪獸與鄧不利多的秘密》，到月底《媽的多重宇宙》和《超吉任務》兩部題材特殊的作品，每週接連不斷的好片讓人目不暇給。

從今年的5月份到年底，更是月月超級大強檔連番上陣，《奇異博士2：失控多重宇宙》、《捍衛戰士：獨行俠》、《侏羅紀世界：統霸天下》、《小小兵 2：格魯的崛起》、《DC超級寵物軍團》、《黑豹：瓦甘達萬歲》、《鞋貓劍客2》、《不可能的任務7》、《蜘蛛人：新宇宙》、《黑亞當》、《驚奇隊長2》、《阿凡達2》、《水行俠2》，從搞笑、溫馨、冒險、科幻、傳奇、動作、動畫，所有的千呼萬喚與望眼欲穿，都在2022年中滿足所有影迷粉絲長久以來的期待。

喜樂時代影城歡迎所有影迷粉絲都能號召自家親朋好友，31人起，即可在喜樂時代影城享有包廳看電影的專屬服務，此外，千萬記得務必向各門市索取集廳小手冊，過去看完電影後，電影票根通常就隨手丟棄了，來到喜樂時代影城看電影，電影票根千萬不要丟掉，因為只要集滿每個影廳的電影票根，就可以免費兌換活動對應的電影票張數，這時候，除了挑戰一個人看電影的速度外，當然號召親朋好友一起收集、交叉收集，甚至互換票根的速度，也是非常值得的挑戰與經驗。