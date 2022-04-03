中央流行疫情指揮中心今(3日)公布國內疫苗接種覆蓋率，昨天周六(2日)因本土疫情升溫，創下難得的高施打數，共接種了6萬5629劑，創下近期新高。其中第三劑部分，從符合資格者來計算，已經接種達七成一，指揮官陳時中表示，未來一定會研擬，讓打滿3劑者，包含減少自主健康管理天數，以及匡列接觸者部分跟著縮減。

指揮中心統計，截至目前為止，第一劑疫苗覆蓋率為83.46%、第二劑為78.44%，第三劑為50.72%，其中第三劑疫苗中，以符合資格者來計算，已經打了71.20%。

不過即使第三劑疫苗已經突破五成，國內還是有四百多萬人尚未接種第三劑，陳時中表示，目前65歲以上接種疫苗有500元獎勵，是不小的數目，且很多地方都有加碼，可以有鼓勵費用或是衛教產品。

他更表示，對高齡者來說，雖然病毒輕症化，但高齡者沒有打疫苗，重症和生命威脅還是很大，鼓勵方面的政策，會來想辦法。

至於已經打滿3劑疫苗者，有記者問，未來是否疫情調查時，可以作為疫調依據，例如不要被匡列？陳時中肯定表示「會」，他說未來將著手研議會把打完三劑疫苗當作要求標準之一，匡列接觸者配合稍微範圍小一點。