搜救人員尋獲婦人後搬運下山。（翻攝畫面）

新北市淡水區61歲盧姓婦人3月31日下午騎機車前往陽明山竹子湖山區採竹筍，至深夜仍未返家，家人向台北市消防局報案，經雙北消防人員聯合搜救，至昨日下午終於尋獲，但盧婦已命喪溪谷。

據了解，盧婦上月31日下午2時許從三芝區騎車上陽明山，至竹子湖山區採箭竹筍，入夜後仍未返家，電話也聯絡不上，晚間10時許家屬向北市消防報案，消防人員上山搜尋，經家屬現場描述，婦人失蹤位置在新北轄內，遂通報新北消防聯合搜救，但當晚搜尋未果。

雙北警消及民間搜救團體連日持續搜救，共動員155人次，至2日下午2時許在陽明山大屯古道溪谷處尋獲盧婦，無奈已死亡多時。警消初步研判，盧婦疑失足跌落溪谷，天寒導致失溫死亡，確實死因仍待檢方相驗。

新北市消防局呼籲，每年3至4月為陽明山箭筍產季，近年均有民眾獨自前往陽明山採筍迷途方向發生憾事，登山遊客從事山域活動時，應結伴勿單獨前往及安排留守聯絡人，評估自身能力，避免前往險峻山谷間；若發生意外迷途或天氣突然遽變，第一時間應立即致電119或110，勿隨意移動以利搜救人員救援。