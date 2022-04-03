大陸證監會近日召開2022年私募基金與區域性股權市場監管、打非與清整工作會議，提出進一步壓降「金交所」數量，穩妥化解存量風險，並宣布啟動「偽金交所」專項整治工作。

金交機構本質上是交易場所而非金融機構，其功能在於提供交易平台服務，撮合、促進金融資產交易的達成。不同於IPO、信貸等傳統融資手段，金交所是市場上的新型交易平平，即以資產交易的方式，讓資產持有者透過出售某類資產或暫時讓渡某種資產的權利獲得融資。

金融交易所一般由省政府批准設立，業務上受地方金融辦監管，各省市對金融資產交易所也出臺了相應的業務管理辦法，資產交易所本身也有相應的業務規則。在產品結構上，不僅包括股權、債券等傳統金融資產，也包含私募、PE等衍生品。

據人民網報導，上述會議認為，私募基金、區域性股權市場在支援實體經濟發展、服務中小微企業融資、促進自主創新等方面的積極作用日益凸顯，行業和市場生態不斷優化，高品質發展具備堅實基礎。要堅持底線思維，強化分析研判，穩妥有序做好私募基金、涉地方各類交易場所風險防範化解處置工作。