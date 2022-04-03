現今市面上有許多種肉品，吃牛排可能吃到重組肉，火鍋店的漂亮油花肉片也可能是注脂肉，除此之外還有「偽」霜降、「假」雪花、「仿」和牛等等，你知道自己吃下肚的到底是什麼肉嗎？營養師高敏敏在臉書粉專列出表格，透過特徵和成分，就能輕鬆辨別不同肉品之間的差異。

●原肉

特徵：用湯匙刮，可以刮出血水。

成分：是100%原肉，成分單純自然。

●重組肉

特徵：每片大小、外型一致。

成分：牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等。

●注脂肉

特徵：油花像是蜘蛛網狀，均勻但不自然，且用湯匙刮可以刮出油脂。

成分：牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉。

大家對於重組肉可能較為熟悉，但並不了解注脂肉，因此高敏敏在文中介紹，注脂肉（Artificial Marbling Meat）就是將脂肪注射在瘦肉中，以提高肉品口感及賣相，其中以牛肉為注脂大宗。不知情的消費者可能會誤以為是天然的大理石油花，而放心吃下沒有全熟的牛肉，但如果吃了半生不熟的注脂肉，恐會引起腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔等問題。

目前衛生福利部食品藥物管理署已經公告，從今年7月1日開始，注脂肉無論商品和販售餐廳，均須標示清楚「注脂」並加註「僅供全熟食用」，但高敏敏仍提醒，外食吃肉還是盡量以全熟為主，或多吃其他蛋白質食物替換，為自己的健康安全把關。