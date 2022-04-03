台北市今日新增19例本土，分別居住於北市10個行政區，其中中山區4例，松山區、大安區、中正區、內湖區、士林區、北投區各2例，信義區、萬華區、文山區各1例。

北市衛生局說明，今日新增士林區本土案24280與新北市案23987護理師皆在台北市中正區和平院區工作，擔任公文傳送人員，該醫院已全院員工擴大採檢，其中828人PCR採檢陰性，78人檢驗中，北市衛生局持續疫調釐清感染源。

北市本土＋19 和平院區公文傳送員確診全院擴大採檢。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

另外，北市大安區SOGO忠孝館日本和風節特展，累計共有6例確診病例，皆為參與特展廠商，居住地分別為桃園市2例及北市萬華區、新北市、台中市、高雄市各1例，該百貨公司於3月22日至4月2日在12樓舉辦日本和風節特展，共有61個攤位，超過120位特展工作人員，目前已全數匡列居家隔離。

北市衛生局提醒，百貨公司已全館停業1日，全面環境清消，並安排所有員工企業快篩，共約800多名員工，北市衛生局呼籲自3月22日至4月2日止所有參與特展的民眾及工作人員，可採用家用快篩自我監測，如有相關症狀可以撥打北市防疫專線(02)2375-3782或1999市民熱線詢問。

北市衛生局表示，北市新增19例本土病例，其中有12例已知感染源，包括桃園舞蹈教室有關2例，與台中婚宴傳播鏈有關3例、百貨公司特展群聚3例，接觸確診者4例，其他7例衛生單位持續疫調以釐清感染源。