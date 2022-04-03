台中婚宴傳播鏈參加者有26人確診，已衍生出51人確診。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中婚宴傳播鏈自3月30日爆開以來累計至4月3日全台已有51人確診；當天參加婚宴者有148人，台中市衛生局長曾梓展指出，根據中央基因定序，整個婚宴場域確診者有2條Omicron不同的基因序列，但與先前那個傳播鏈有相關連，目前還沒有確切答案。

全台疫情升溫，接連3天本土病例破百，在目前多條傳播鏈中，在3月26日在台中國家歌劇院VVG餐廳舉辦的婚宴已造成多人感染，被稱為台中婚宴傳播鏈，截至4月3日已知參加者148人中有26人確診，但該傳播鏈已衍生51人確診；由於該婚宴有3分之2為外縣市賓客，其實際感染源不明，疫調人員研判且很可能是外縣市賓客帶到婚宴場傳播。

對此，台中市衛生局長曾梓展表示，根據中央給的資訊，相關場域確診者基因定序有兩條Omicron不同的基因序列，但是與先前那個傳播鏈相關目前還不明，有可能參加者從外縣市就感染，也有些是在這被感染。