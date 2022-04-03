日本決定引進美國MQ-9B海上守衛者大型無人機監視釣魚島

無人機在這次俄烏戰爭中發揮強大作用，已經對美國MQ-9B海上守衛者（SeaGuardian）無人機進行一年多試用的日本，近日終於確定將引進這種由美國通用原子能公製造的大型無人機，用於監視在釣魚島附近活動的中國海警船。

據《共同社》報導，日本海上保安廳確認已選定2020年開始測試的美國通用原子能公司的MQ-9B海上守衛者大型無人機，擬把青森縣八戶市的八戶機場作為據點，正在就此協調，力爭10月開始運用。

日本海上保安廳表示，引進費用約40億日元（約合台幣9 億元）。合約為3年，正在探討2023年度以後引進多架飛機以擴大監控範圍。未來將委託外部操控，海保派出13人負責情報分析等。

報導說，海上守衛者全長11.7米、寬24.0米，續航時間最長35小時。其性能可繞日本專屬經濟區（EEZ）一周後返回。

日本海上保安廳表示，之前的測試結果確認了這種大型無人機的安全性和圖像傳輸的精確度。「近年來應對在釣魚島周邊加強海洋活動的中國海警船，以及警戒外國船隻在日本海優質漁場附近違法作業變得十分重要，引進無人機可以提高業務效率並減輕一線負擔」。