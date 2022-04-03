新北市今新增71例確診，新北市衛生局今公布相關足跡，像是家樂福北大店、淡水福容大飯店、星巴克中和景安店，以及多輛公車都涵蓋在內。（新北市衛生局提供）

新北市今新增71例確診，其中6例為足跡相關確診、64例為居隔採檢陽性、1例為陰轉陽。新北市衛生局今公布相關足跡，像是家樂福北大店、淡水福容大飯店、星巴克中和景安店，以及多輛公車都涵蓋在內。

衛生局指出，案23266、23523、23525、23762曾在上月29、31日前往中和區新喬福保齡球館、全家中和錦中店。另外，案23615曾在上月27、28日前往中和水上鮮美食樓、星巴克中和景安店、小海水產景安店、南參陸咖啡豆專賣店。

另外，案23784上月27日曾前往林口帕帕手感麵包，並搭乘925公車往返三重格致中學、林口運動公園，案23993上月29和31日、本月1日曾搭乘705公車往返橫溪站、安溪國中站，案24001也曾在上月29至31日搭乘706公車往返橫溪站、介壽國小。案24206曾在上月28、29、31搭乘1070公車往返頭前庄站、基隆火車站。

案23994上月29日則曾去家樂福北大店，案24203曾在本月1日前往淡水福容大飯店阿基師觀海茶樓、將捷鬱金香酒店，案24205、24207上月31日曾前往三重惡魔春川炒雞。