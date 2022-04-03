高雄市「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃服務今年1月上路，不到三個月的時間，班次數達682班，服務總人次超過2400人次，為了擴大服務量能，美濃區在地獅山社區發展協會，成為高雄市首位取得市區汽車客運業籌設資格的社會團體，預計5月將加入服務，讓在地人服務在地人。

「幸福共享 美濃GO!」是由多元車輛、營運服務中心及在地需求的通報網路組成，需求通報網路涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，其服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，並提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約交通服務，串起偏鄉民眾回家的最後一哩路。

從正式營運至3月29日，每天都預約滿滿，不到三個月的時間，班次數達682班，服務總人次超過2400人次，平均每車承載人次高達3.5人，廣受民眾詢問及好評，交通局已規劃今年將此服務擴展至杉林區。

為了改善偏鄉交通，交通部考量偏鄉交通運輸資源有限，已於汽車運輸業管理規則增訂相關規定，在偏遠路線公路主管機關經公告無業者有意願經營時，機關得輔導當地社會團體或個人成立市區汽車客運業，放寬自用車得加入經營偏遠路線。

美濃區獅山社區發展協會秉持促進社區發展及服務在地居民的精神，參與「幸福共享 美濃GO!」營運，該協會成為高雄市首位取得市區汽車客運業籌設資格的社會團體，並預計完成籌設後，在5月份將有二輛自用車改為市區客運車輛，加入載送老人、小孩的美濃GO服務。