雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館進行生態調查，盼釐清黃金蝙蝠減少原因。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館3日進行「兒童節生物多樣性環教宣導」活動，同時公布去年的蝙蝠生態調查，在水林鄉共發現8種蝙蝠，其中黃金蝙蝠有105隻，數量日益稀少，研判與棲地遭破壞、環境汙染、光害有關，未來每年將持續調查，集結資料釐清黃金蝙蝠減少原因。

水林鄉許家古宅曾是全台最大的黃金蝙蝠「宅棲群聚」，最多曾達數百隻，棲息在屋內梁柱間，但數量不斷減少，最後於2020年5月完全消失，這個現象引發蝙蝠館的關注，因此於2021年7至8月展開「水林鄉黃金蝙蝠暨共域蝙蝠調查」。

蝙蝠館負責人張恒嘉表示，水林鄉與鄰近的北港鎮，每年清明節前後都會吸引黃金蝙蝠造訪，為調查黃金蝙蝠日益減少原因，蝙蝠館與嘉義大學生物資源系合作，以超音波麥克風、蝙蝠錄音專用軟體，記錄水林鄉24村黃金蝙蝠與共域蝙蝠棲息情況。

調查結果顯示，水林鄉共發現黃金蝙蝠、棕蝠、高頭蝠、摺翅蝠等8種蝙蝠，占台灣38種蝙蝠的2成左右，其中黃金蝙蝠有105隻，其活動環境大多在光害較少的水域或空曠水田，希望透過分布情況調查與日後追蹤分析，釐清數量減少原因。

張恒嘉說，根據過去的觀察紀錄，黃金蝙蝠每年3月底4月初開始出現在水林、北港地區，5至7月是繁殖期，產後不久陸續遷徙，10月過後全部離開。台灣陸域哺乳類紅皮書名錄中，已將黃金蝙蝠列為國家易危等級，亟須加強保育。

張恒嘉強調，蝙蝠可抑制昆蟲數量、傳播種子、傳花授粉等，有助生態穩定性的維持，因此藉由「兒童節生物多樣性環教宣導」活動加以宣導，往下扎根並讓更多人關注蝙蝠生態。