清零還共存？柯文哲轟防疫戰略矛盾 陳時中駁：正常生活下積極抗疫

國內疫情持續延燒，今本土新增183例續創新高，台北市長柯文哲上午砲轟陳時中，指出防疫政策充滿矛盾，並說「如果下一道命令下去，無法畫SOP，沒有畫路徑圖，那就是空口說白話」。衛福部長陳時中對此回應，中央的戰略清楚，沒有矛盾之處。

陳時中說，中央的戰略很清楚，就是要讓大家能趨近正常生活，例如民眾生活上必須的行為、活動不加以限制，但仍要維持積極防疫，因此希望大家一起把疫苗打好打滿。

另外，陳時中也提到，民眾的NPI措施也要做好，例如保持社交距離，發展自主應變能力，從個人到學校再到機關企業，所有跟人民有接觸的行業，自主應變措施都得做好來。

陳時中表示，即便本土疫情持續擴大，相關疫調仍要持續進行，但未來的疫調是否還會做到很大？恐怕很困難，因此希望民眾做好自主應變，這樣才能跟疫調結合，再搭配一些篩檢的方式，所以現在要發展快篩，透過這三項積極串聯防疫，但我國的邊境仍然是嚴管。