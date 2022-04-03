保五警員確診妻子的足跡。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

保五警員確診小姨子的足跡。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

保五警員確診大舅子的足跡。(屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真)

本土疫情延燒，屏東3日確診＋3，為保五確診警員的50歲妻子，以及妻子的49歲妹妹、54歲哥哥，3人3月26日至4月2日的足跡有恆春、三地門、萬丹、鹽埔、潮州、六塊厝等，共匡列138人採檢都陰性，當中34人居家隔離。

屏縣府指出，新增的50歲妻子案「24331」是3月31日頭痛、喉嚨痛、咳嗽，4月2日採檢確診，CT值17.7，49歲妹妹案「24377」也是同日出現症狀、採檢確診，CT值15.7，54歲哥哥案「24378」則是4月2日採檢後CT值39.6，但三採都是陰性，且無症狀，目前血清檢驗中。

縣府疫調發現，妻子3月26日到過恆春鎮洪師傅小館、五里坡客棧，3月29日回娘家，3月31日到左營站搭高鐵至新竹，4月1日自駕小客車返家，4月2日隔離。

妻子妹妹3月29日到過高屏橋下的六塊厝菜園、靠近鹽埔納骨塔的菜園，隔日除該2菜園外還去靠近萬丹鄉三清路旁的菜園，3月31日除去菜園外，也有去位在潮州鎮田單路65號的天帝教天然堂，4月1日去潮州力社果菜市場、以及天帝教天然堂。

妻子哥哥的足跡則相較單純，3月39日至4月1日除了上述菜園外，就是待在自家菜園。縣府指出，該起傳播鏈共匡列138人，當中34人居家隔離，目前採檢都呈陰性。