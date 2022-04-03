富邦悍將新球季首戰對上中信兄弟，這也是丘昌榮轉戰富邦執教後首度回到洲際面對老東家，而富邦先發打線也有亮點，王勝偉此役擔任開路先鋒、鎮守游擊，首席教練黃泰龍表示，主要是依照球員近況做出安排，沒有特別考量。

離開待了14年的兄弟，今天踏進熟悉的洲際球場王勝偉心中滿滿感觸，「心情當然會跟之前不一樣，身分不同、角色也不同，當然會想比較多。」他笑著說，會想到過去與隊友的點點滴滴，「尤其是陳江和的那個臉。但還是要平復心情，自己是抱持著感恩的心來這裡，這裡有很多回憶，也要跟他們（兄弟）說一聲謝謝。」

今天擔任開路先鋒面對老東家，王勝偉坦言會感到緊張，但也感謝教練給予肯定，「有種緊張，但又興奮、期待的感覺，這是很大的驚喜。」剛到球場時他在走廊上還請工作人員幫忙拍照留念，他說：「在那個地方走過很多次，但都沒拍過照，就給自己一個回憶，因為在這裡留下很棒的回憶。」

黃泰龍則解釋安排王勝偉擔任開路先鋒的原因，「沒刻意安排，只是評估他在熱身賽後段攻守兩端都很不錯，以近況去做安排。」今年富邦加入陽耀勳、王勝偉等老將，反而帶給陣中年輕球員更多刺激，「年輕球員看到這些近40歲的老將都有如此的拚勁、活力，這是很正面的，也會帶給他們不一樣的衝擊及思維。」