和泰車(2207)TOYOTA在台製造廠國瑞汽車上周在中壢廠瑞菁館舉辦總經理交接典禮，原任總經理林永裕任期屆滿，功成身退，其職缺由原國瑞汽車執行副總經理古屋敷博文升任。總經理的交接典禮由國瑞汽車董事長長沼一生親自主持監交，在國瑞汽車協力會宗緒順會長、吳烈權名譽會長等12位代表與公司管理幹部約80人的共同見證與祝福下，由林永裕總經理將印信移交給新任總經理古屋敷博文。隨後在瑞菁館大廳進行林總經理的歡送會，會場展示林總經理過往的照片與國瑞歷年的代表車種，讓與會者一同回顧林總經理在國瑞生涯的美好回憶。交接典禮在簡單溫馨的氣氛下順利完成。

國瑞汽車致力於製造超越客戶期待的車輛的同時，身為台灣社會的一份子，也積極參與各項公益活動，期許成為被信賴的企業。有鑑於台灣位於環太平洋地震帶上，地震頻繁，為了提昇低年級學童的防災意識以及在災害發生時的安全性，國瑞於2017年開始投入「在地小學防災頭套捐贈活動」，希望能有效降低孩童於發生自然災害時可能受到的傷害，迄今已邁入第6年，累計共捐贈約5千個防災頭套。

今年考量到復興區的小學位置比較偏遠，得到的資源亦較為匱乏，因此捐贈對象除了中壢地區芳鄰-內定國小、大崙國小之外，公司也將防災頭套捐贈給復興區的三民、霞雲、奎輝、光華、高義、長興、三光、羅浮等小學，共計捐贈10所學校、750個防災頭套。首場活動3月9日於大崙國小實施，大崙國小之校友桃園市議會邱奕勝議長，也一同親臨現場參與活動給予支持。

捐贈之防災頭套功能相當廣泛，本身可以耐受一定的衝擊力，地震發生時，戴上防災頭套，可以避免落石、玻璃等掉落物的砸傷，確保頭部的安全，空出的雙手也有助於應變突發狀況。另外，頭套使用防燃布料，可避免火舌馬上衝擊頸、臉部燒傷。其鮮豔的橘黃色及求救口哨及名牌皆能提升救援機會及效率。平時也可當作午睡枕與座椅靠墊。