花蓮目前確診個案關係圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新北市三重案23884在花蓮的足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局長朱家祥（左）與花蓮慈濟醫院醫秘李毅（右）說明慈院目前染疫醫護狀況。（羅亦晽攝）

花蓮今新增1例確診個案，為花蓮慈濟醫院急診室護理師，該院迄今已累計5名醫護人員與3名病患染疫，不過衛生局回推感染源，仍與3月底到急診室就醫的新北2歲確診男童有關，因該案曾與確診醫護共餐過而遭感染。

衛生局長朱家祥指出，案24221是上月31日確診個案23529的同事，是名20多歲女護理師，平常與家人同住，沒有慢性病史，31日有進行PCR篩檢結果成陰性，列為自主健康管理，隔天上班前篩檢結果依然是陰性，不過當天出現咳嗽等不適症狀，直到昨再度進行篩檢結果陽性確診。

朱家祥表示，該案已完成3劑疫苗接種，分別是2劑AZ，1劑莫德納，不過疑似與其中一名確診護理師案23649有共餐關係，才會遭受感染。近日足跡包含3月27日至29日及3月31日至4月1日上午7時50分至下午5時都在慈濟醫院急診室工作，不過3月27日上班前有至7-11慈濟門市消費，當天晚上則到特力屋，3月30日中午12時許到7-11慈濟門市，傍晚6時23分則到娜滋滋烤魚，4月2日進行PCR篩檢後確診。

朱家祥也公布來自新北市三重，9大5小4個家庭，3月27日到花蓮旅遊，30日離開旅行團的足跡，他說，案23884在2日發病確診，CT值21，足跡則為，3月27日曾赴七星潭、28日則是公正街包子、丁丁藥局花蓮店、屈臣氏花中門市、全家花蓮中福店，東大門夜市、統冠聯合超商重慶店、花蓮廟口紅茶、戴記扁食、火車頭烤肉屋；29日則是有到花蓮鐵道文化園區、花蓮觀光漁港、神田屋日式家庭料理及南京街小蛋糕等。

慈濟醫秘李毅補充說明，今確診的護理師和日前確診2位護理師有接觸，感染源清楚，且慈院3月31日發現首例確診個案，持續針對院內每位醫護、行政等人員進行PCR篩檢，結果呈陰性，代表那時是病毒潛伏期，不過經每天做篩檢，最後還是發現陽性確診，因此才能在第一時間找出案例。

李毅指出，目前院內染疫的5位醫護同仁，包含3位護理師、2名醫師症狀輕微，均在負壓隔離病房治療，而針對院內匡列出來的人，已做了1000多人次的PCR篩檢結果陰性，至於精神科的3位確診患者，則已全數遷到專責病房。

朱家祥表示，3月31日慈濟傳出護理師感染後，衛生局也立即在部立花蓮醫院開設快篩站，迄今已篩檢2229人，結果全數均呈陰性，代表目前社區屬非常低風險的狀態，鄉親毋須擔心害怕，不過仍需將口罩戴好戴滿，而與確診者有「同時間」足跡重疊者，即起至5日，每天中午12時至傍晚6時可到花蓮醫院快篩站進行快篩。

此外，針對台鐵花蓮機務段內勤員工染疫一事，朱家祥澄清，該案並非新確診個案，是2日3位精神科確診患者之一，為案24022，是在29日住院後才染疫，且其CT值為33，病毒量與傳播力低，若依中央稍早公布的解隔條件，已可解隔。