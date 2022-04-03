大陸浙江大學博士生孟偉的抖音號「正在讀博的外賣員」近日在大陸網上走紅，其延期畢業、送外賣的經歷引發輿論熱議，「博士8年為何沒有發表1篇期刊論文？」、「選擇做外賣騎手究竟是畢業艱難還是炒作營銷」等爭論愈演愈烈。孟偉回應，希望透過自己的案例，能夠讓更多人關注到博士生這個群體，以及博士普遍延期畢業這個現象，「畢竟這個問題落到我們每一個被延期畢業的學生頭上，都是一種沉重的壓力和負擔」。

據孟偉所述，自己是浙大2014級博士研究生，本科畢業於浙大控制學院，期間輔修了竺可楨學院公共管理強化班。師從張光新教授，主攻方向是基於機器學習的城市供水網路水質預警研究和用Smart的方式解決現在的水質異常診斷問題。

孟偉說，攻讀博士期間承擔了太多橫向課題（企事業單位等委託的各類科技開發、科技服務、科學研究等方面的項目，以及政府部門非常規申報渠道下達的項目）的工作，與畢業無關的工作導致他抑鬱，而憑他個人的能力與精力又不足以獨立完成博士論文，提出質疑後，導師對他的安排逐漸減少。漸漸地，孟偉覺得自己被邊緣化了，甚至淪為「打雜的」。

孟偉稱希望透過自己的案例，能夠讓更多人關注到博士生這個群體，以及博士普遍延期畢業這個現象，「畢竟這個問題落到我們每一個被延期畢業的學生頭上，都是一種沉重的壓力和負擔」。

而針對孟偉在網路平台公開發聲一事，浙江大學控制學院以及張光新均予以了回應。浙大控制學院表示，近期，學院領導、導師組與孟偉進行過多次深入交流，並提供人文關懷和幫助。孟偉將結業原因歸結為參與橫向項目過多、導師指導不夠是不客觀的，他忽視了自身存在的諸多問題。孟偉希望結業後繼續學業並獲得博士學位，學院對此表示尊重和理解。

浙大控制學院稱，攻讀博士學位不是一個容易的過程，這需要聚焦科研目標，將主要精力投入學業，完成博士學位論文，達到博士學位申請標準。學院將按學校相關規定要求，積極為孟偉提供支持和幫助，並透露，2018年，孟偉科研工作聚焦和投入不足，始終未進入良好的科研狀態；與此同時，他對教育領域創業產生興趣，並加入和君商學院。有鑑於此，導師組多次建議其轉碩，但孟偉堅持繼續攻博，並於2018年10月31日寫下承諾書，對科研投入、成果凝練、進度安排進行了約定。2019年，孟偉撰寫並投稿兩篇學術論文，分別因創新點不足、需要增加數據等原因被拒。導師組多次指導，提出修改建議，但孟偉至今未完成修改任務。導師組後期多次規勸其轉碩，但孟偉一直予以拒絕。

延畢期間，導師組和孟偉保持交流，孟偉也反複製定研究計劃，但計劃均難以落實。導師組多次與家長溝通，家長表示孟偉不聽，收效不佳。

張光新在受訪時稱，自己在2016年前後就具體化了孟偉的科研任務，但是後來發現他在科研方面的進展非常慢。學習期間，孟偉熱心參與了許多社會性的工作，當時張光新提醒過他，社會性工作跟學業是兩回事。

張光新看來，在本科階段的孟偉多次參加國際競賽，拿了不少獎，表現非常積極；進入博士階段，尤其是2016年以來，開始要做與論文緊密相關的科研任務時，慢慢發現他很難深入進去，用他自己的話說就是，目標多、落實少。

針對浙大控制院的上述回應，孟偉表示自己不會去爭辯孰是孰非、責任大小。他認為「當下應當擱置爭議，積極主動解決我的問題」，也想讓延期畢業學生這個群體共性的問題被關注到，讓事物向好的方向去發展。

而就浙大控制學院相關負責人此前提到「孟偉在博士延畢期間，學校補助按規定停止發放，課題組持續為其發放崗位助學金，得知其兼職外賣員之後還發放了臨時補助金」一事，孟偉表示，這個月收到了兩筆困難補助，分別來自導師和學院。

關於未來的計劃，孟偉稱一直都是明確的，就是先畢業。他希望得到一位學術型導師的幫助。他強調，「我相信以我的能力和積累會很快出成果，爭取儘早拿到博士學位，走向工作」，在此時期還是會繼續從事外送員工作。