基隆市信義區崇右影藝科技大學今天爆增14例，其中10例為原匡列者，另4例為樂團成員，與指標個案有接觸，累計19人染疫。市長林右昌表示，全校師生1931人，目前擴大匡列323人居家隔離。此外，校方已將遠距教學時間延長至4月18日。

崇右影藝科技大學昨新增4例，皆是指標個案23531的接觸者，因科別特別，同學老師間有密切肢體接觸，其中更有學生修通識課、打工，市府請校方積極要求所有師生進行自我健康監測，今天再新增14例。林右昌指出，10例原匡列，另新增4例為校內樂團成員，與指標個案有接觸。

林右昌說，校方已拿到學生參與通識課相關名單，他坦言，此案風險較高，目前擴大匡列接觸者，全校1931人，其中323人居家隔離。另外，有許多學生在校外租房，呼籲沒有匡列居隔者，若有疑慮盡速到篩檢站篩檢。

崇右宣布，遠距教學即日起延長至4月18日，請學生不要入校，在自家住處線上就學，住校學生也不要隨意進入公共場所，若發現身體不適情形，立即通報校安中心