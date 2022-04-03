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在少子化的浪潮下，可以過兒童節的人數越來越少，根據內政部最新統計2021年全國平均粗出生率僅在6.55‰，而桃園市為六都之冠粗出生率最高，達8.9‰，根據內政部最新統計全國以及六都10年來戶數變化，全國十年來成長近一成的戶數，進一步觀察六都中以桃園市戶數增幅最大，成長22.7％，增加了近159535戶，約一中壢區戶量之多。

台中市以15.1％增幅居二，增加近133902戶，約1.5個西屯區(91251戶)戶量；而新北市11.1％居三，增加161317戶，快一個新莊區(162668戶)戶量；台北市十年來才增加3％，約30486戶，不到桃園市的1／5。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，主要是台北居大不易，高房價加上屋齡普遍老舊，相對桃園房價低產生磁吸效應，形成購屋外溢現象。

江怡慧指出，桃園市近10年增加約16萬戶數，10年來所增長的戶數近一個中壢區行政區這麼多的戶數(目前約有16.3萬戶)，平均每年增加1.6萬戶量體，主要是由於桃園產業蓬勃發展，工作機會充沛，加上各項重大建設與計劃陸續推動，帶動大量人口進桃園定居。

據內政部戶政司最新統計，近十年桃園市戶數增加近16萬戶，成長率高達22.7％，居六都中之冠。全市各行政區「紅不讓」皆達正成長，戶數成長幅度最多的黑馬是「龜山區」達31.5％、其次是「觀音區」增幅29.7％以及緊跟在後的第三名的「八德區」有28.2％。