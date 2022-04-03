台中市市長盧秀燕（左2）以及台中市運動局長李昱叡（右1）體驗酷玩行者。（酷碼科技提供）

Cooler Master酷碼科技斥資千萬打造的沉浸式遊戲體驗車「酷玩行者」全台巡迴開跑，首站在清明連假期間4月2日、3日前進台中洲際棒球場，參加中信兄弟開幕戰。

「酷玩行者」首站抵達台中洲際棒球場，舉辦盛大園遊會式闖關活動，邀請棒球球迷朋友先睹為快，並搶先試玩「酷玩行者」高規格電競配備，不論是曲面式電競螢幕、機械式電競鍵盤、電競椅應有盡有，現場提供豐富闖關內容邀請各路好漢挑戰，透過趣味小遊戲讓民眾實際體驗酷玩行者車內設備，親自感受這台沉浸式遊戲體驗車的魅力。

活動首日主辦單位邀請台中市市長盧秀燕親臨現場感受「酷玩行者」無與倫比的沉浸式娛樂魅力，現場參與活動的民眾除了透過小遊戲體驗「酷玩行者」魅力，還可加入酷玩行者Line官方帳號完成指定小遊戲，每通過一道關卡就能集1點，集滿4點即可獲得一次抽獎機會，將Cooler Master電競椅、酷潮帽T以及保溫杯等多項周邊產品帶回家。

「酷玩行者」是Cooler Master酷碼科技集團成立的娛樂媒體公司MasterXP斥資千萬打造的沉浸式遊戲體驗車，車輛外觀採用繽紛塗鴉設計，搭載10組電競級電腦設備以及巨型 LED螢幕，移動式大舞台除了提供直播、轉播、DJ派對多元化功能，全車還特別打造玩家們夢寐以求的ARGB燈光系統，提供身歷其境的互動式感官饗宴。