斥資近20億元打造的台南市立圖書館新總館，去年1月2日開幕後，立即成為台南的文化新地標，不僅首年吸引將近80萬進館人次，清明連假第2天更喜迎第100萬名進館讀者。在地永康的蘇琪3日帶著就讀小六的女兒前來時，沒想到竟成為幸運的第100萬名入館讀者，讓她又驚又喜。

「好意外喔！」40歲的蘇琪從事電子商務，平常每周都會與孩子、家人前來新總圖1至2次，算是圖書館的常客。她說，今天原本是來逛圖書館，竟然意外成為幸運的「百萬VIP」得主，讓她自己也嚇了一大跳。她還透露，新購的預售屋也在圖書館前方約步行5分鐘，讓旁人頻頻讚嘆說，「真的好幸運」。

市府副秘書長王揚智特別代表市長黃偉哲，贈送蘇琪電子紙閱讀器、吉祥物蛙寶手偶台、咖啡禮盒、專屬討論室、客製化導覽等價傎上萬元的專屬VIP好禮，還可享有館方特別準備的專屬「VIP DAY」待遇，包括1個月內獨享專屬隨到隨用討論室，以及館方特別打造的客製化導覽，可以一探圖書館讀者無法輕易窺探的神祕空間，更可於１年之內獲得3次搶先報名新總館活動的機會。

此外，除了蘇琪獨享的VIP好禮外，前10位與後10位入館讀者也都獲贈精美小禮物1份，共同分享新總圖百萬入館人次的喜悅。

市府文化局長葉澤山表示，新總圖於去年1月2日開幕啟用後，立即吸引大批民眾到館，去年進館人次不僅高達近80萬人次，還獲選為網路上「此生必去！全台特色圖書館」之一。

葉澤山強調，新總圖不僅是網美打卡熱點，更是讓讀者流連忘返的生活休閒、數位學習、圖書資訊、研究資訊及文化資源中心，也有效帶動全市整體閱讀力提升，讓台南市2021年整體閱讀力表現居6都第2，並獲得教育部頒獎表揚。在疫情期間，圖書館服務不中斷，持續提供取書、書香宅急便及線上故事窩等服務，努力為台南市民提供豐富的閱讀資源。