台東縣池上鄉知名景點伯朗大道3日下午發生轎車落入稻田中意外，關山警分局提醒未持通行證不得駛入。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉知名景點伯朗大道3日下午發生轎車落入稻田中意外，關山警分局提醒未持通行證不得駛入。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣池上鄉知名景點伯朗大道3日下午發生轎車落入稻田中意外，關山警分局提醒未持通行證不得駛入。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

「阿伯又出事了！」台東縣池上鄉知名景點伯朗大道3日下午發生轎車落入稻田中意外，22歲陸籍黃姓駕駛及2友人不熟路況，使用導航誤闖伯朗大道管制區，車輛不慎掉落田邊水溝，車輛經吊車吊離，所幸車內3人皆平安。經警方實施酒測發現酒測值為0，並依違反道路交通管理處罰條例開罰，最高可處1800元。

台東縣警察局關山分局表示，轎車駕駛是1名來自大陸浙江省的黃姓男子，與另2位同學利用清明連續假期，租車至台東自駕旅遊。黃男表示，因全程使用GPS衛星導航，不知已駛入伯朗大道天堂路全年管制區，經騎自行車遊客好心告知後，他一時心急便打算掉頭離開，過於緊張，不慎導致車身半側掉落田邊水溝。

路人見狀隨即撥打110報案，經員警到場處置，發現車內駕駛及乘客3人均無人受傷，酒測值為0，隨後經吊車吊起順利駛離現場。但黃男無通行證，仍駛入管制區，警方依違反道路交通管理處罰條例第60條2項2款開罰，可處900至1800元罰鍰。

此外，當地每逢連假常有車輛落入田間意外，網友紛喊「阿伯又出事了！」、「現在是轎車假冒耕耘機嗎？」不少現場遊客見到這場意外，紛紛拍照錄影直播。

關山警察分局提醒，池上鄉伯朗大道為「全年管制區」，未持有池上鄉公所發放之「池上鄉民通行證」者不得駛入，請依照公告及指揮人員指示行駛，違者依法告發。