音樂人邱晨的告別式3日在東勢舉行，客家委員會主任委員楊長鎮出席並頒贈「客家委員會一等客家事務專業獎章及證書」及褒揚狀，感謝邱晨留下諸多作品，以及客家文化傳承的貢獻。

楊長鎮指出，邱晨在參與社會運動、客家運動前，是流行歌壇非常有名的詞曲創作者，更已成立「丘丘合唱團」，商業上非常有成就、非常難得，在那個時代也很特別。印象最深刻的是他在921大地震後寫了一首歌，非常深情寫出震災後故鄉東勢的生活。

文化部長李永得今天也出席告別式並頒發褒揚狀，表彰邱晨對流行音樂文化的貢獻以及透過音樂投入政治、社會、族群、環境運動的付出。

邱晨本名邱憲榮。1949年生，台中東勢客家人，詞曲創作者、創作歌手、丘丘合唱團創團吉他手、記者、社會運動推手、還我母語大遊行執行長、客家委員會諮詢委員。

邱晨畢業於政治大學新聞系，大學時期即創作多首知名校園民歌，並曾獲金鼎獎作曲獎，1981年與金智娟、林俊修、李應錄、李世傑等人籌組搖滾曲風的「丘丘合唱團」紅極一時，敲開搖滾世界的大門，代表作包括〈小茉莉〉、〈風告訴我〉、〈就在今夜〉、〈為何夢見他〉等。

隨後邱晨聲援鄒族青年湯英伸，1987年發行「報導音樂」《特富野》專輯，邱晨廣泛參與社會運動，開始書寫「街頭音樂」；1988年客家人第一次「還我母語」運動，他在指揮車上唱出訴求，1989年鄭南榕自焚，他寫下鄭南榕紀念歌《南、國的大榕樹》；921地震後，邱晨提供老家「富山旅社」作為據點，並成立「臺中縣東勢鎮愛鄉協進會」，促進地方產業與個體經濟發展。