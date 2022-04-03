台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）3日視察北市安心檢疫所及關懷檢疫所，了解相關作業流程。（黃世麒攝）

中央放寬確診解隔條件 柯文哲：要有漏網之魚跑到社區的準備

國內連三天出現破百例確診，指揮中心稍早宣布放寬輕症、無症狀確診者解隔條件，台北市長柯文哲今視察劍潭加強型防疫專責旅館後說，放寬後就會有漏網之魚跑到社區，但這就是取捨，中央會做此決定，代表他們認為確診數會繼續上升，所以沒辦法再用嚴格標準看待。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稍早表示，雖然解隔條件有所放寬，但目前仍維持入境後的確診者，若在7天內提前解隔，仍需回到防疫旅館、檢疫所或一人一戶自宅隔離至入境滿10天，期滿時須配合PCR採檢，其他確診者解隔後仍需進行7天自主健康管理和2次快篩。

對此，柯文哲今接受媒體聯訪，對於中央宣布放寬解隔離標準，他認為此做法就是會有漏網之魚，若不希望有漏網之魚，就必須把一大堆人關在防疫旅館，所以現在把標準放寬後，心理上我們要做好準備，因為會有許多漏網之魚跑到社區裡面，這是取捨。

柯文哲直言，中央這個決定的背後，意思是他們認為確診者會繼續上升，所以沒辦法再用嚴格標準看待，如果用嚴格標準得話，那防疫旅館的容量要非常大。