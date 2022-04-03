本土疫情持續延燒，國內今(3)日新增183例本土個案，再創新高，且已連三天破百，ICU醫師陳志金透露，按照其他國家的經驗，確診數字有可能會呈現指數型成長，甚至破千、破萬，不過他也呼籲不必驚慌，我們將進入「與病毒共存」的疫情新階段，並指出目前最需要加強的就是民眾的心理建設。

本土+183！連3日確診飆破百例 指揮中心最新說明｜2022.04.03

陳志金今天在臉書表示，按照其他國家的經驗，確診數字有可能會呈現指數型成長破千、破萬，但是就像飛機上機長的廣播一樣，這只是一段不穩定氣流，通過了，我們就會安全的降落目的地，就像歐美、日、韓、新、馬等其他國家的經驗一樣，病例數會快速上升然後下降，進入「與病毒共存」的疫情新階段。

陳志金指出，新加坡衛生部長王乙康農曆年前以游泳來比喻抗疫說「疫情剛開始時，我們不會游泳，看到「水」(病毒)就會害怕，但是現在的Omicron和Delta株不同，這個「水」沒有那麼深，可能只及膝蓋、腰部，頂多只到胸部，不太會淹死人，而且和兩年前不同的是，我們現在大部分人都會游泳了(已完整接種疫苗)，」所以不要因為確診數字很高就感到害怕」。

陳志金說，台灣雖多次成功清零，但「與病毒共存」一直不是大部分人的選項，目前還需要加強的是民眾的心理建設，因此他想分享下列5大「心理加強劑」：

1. 我們真的守得很好了，如果有一天，確診數真的呈現指數性上升，成千上萬的時候，大家也不必感到驚恐，更不要互相指責。

2. 萬一自己或家人確診了，也不必感到驚慌，因為大部分都是輕症，多注意重症的徵兆就可以。輕症不必住院，住在加強版防疫旅館(未來甚至有可能是居家)，以保存醫療量能。

3. 不要責怪任何人，這也不是任何人的錯，是病毒的錯；不要去怪公司的同事、朋友、家人，為何把病毒帶進來，沒有人會刻意要害身邊的人的；也不要去排擠、歧視染病的人。

4. 萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責，覺得是自己害了身邊的人，病毒是很難防的，大家都盡力了。

5. 小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「誰誰誰下台」…等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。

陳志金呼籲「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，失去了彼此的信任、造成社會分裂的後果，遠大於病毒帶來的傷害。