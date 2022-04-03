新北市多元文化節 侯友宜又唱又跳邀大家「混吃混喝」

新北市多元文化節「當我們混在一起MIX Together」系列活動即日起至4月30日展開，主活動「我就混這條街，世界音樂派對」今（3）日在三重空軍一村登場，現場集合20多個充滿異國風情的音樂、市集、美食攤位，橫跨4大洲超過10種文化齊聚一堂。市長侯友宜現身響應，盼各文化混合豐富面貌，展現多元平權。

多元文化節現場展示多國不同樂器，侯友宜開心與來自各國的朋友一同演奏樂器，合唱「望春風」，也向年輕朋友學習節奏快速的霹靂舞，他誇讚霹靂舞是很好的運動，大家都可以來試一試。現場也有異國美食，侯市長邀請大家來「混吃混喝」，讓各國美食有不同搭配，混出新口味。

侯友宜表示，新北市有許多新住民，擁有多元文化、飲食習慣、生活方式，2022新北市多元文化節舉辦在擁有濃厚眷村文化的三重空軍一村，讓原始的文化混合新文化，歡迎民眾一同來體驗，混出新感受。

系列活動包含空軍三重一村的印度文物推廣活動，以及6場街頭混搭體驗小旅行、十三行博物館的「南島食代－古代南島飲食文化特展」、淡水古蹟博物館的「港動淡水」文化行旅、圖書館的東南亞閱讀行動書車主題書展及各分館相關活動等，詳細資訊可查詢新北市文化局網站。