俄羅斯總統普丁限制外國買家使用盧布購買俄羅斯天然氣，否則威脅「斷氣」。

俄羅斯總統普丁限制外國買家必須用盧布支付、購買俄羅斯天然氣，引發西方反彈，不過專家指出，指定以盧布支付來刺激盧布需求的效果可能不大，認為普丁此舉只是想要展現「政治勝利」。

普丁3月底宣布自4月1日起，限制外國買家在購買俄國天然氣時，必須以盧布支付，並且指定由俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）作為中介機構。俄方指出，外國買家只需要在銀行設立美元或歐元帳戶，以及另外開設第2個盧布帳戶，之後再以美元或歐元帳戶付款，再指定銀行換匯即可。

莫斯科的新措施引發西方反彈，指出合約中已明訂以美元或歐元支付，一方不能任意改變。

美聯社引述分析師指出，更改支付貨幣通常需要經過雙方談判，因為盧布匯率波動較大，客戶通常會在談判中要求回報，以因應匯率波動所承受的風險。

莫斯科的強硬措施引發歐洲擔憂俄羅斯是否會「斷氣」，進而對經濟造成重大打擊，另一方面，在西方制裁下，俄羅斯也相當依賴石油、天然氣出口。

美聯社指出，目前俄羅斯指定以盧布支付的經濟利益尚不明朗，理論上，以盧布支付將能帶動盧布需求、支撐匯率，目前盧布上揚，已回復到俄羅斯出兵烏克蘭前的水準。不過俄羅斯天然氣工業銀行已必須將80%的外匯收入轉成盧布，因此此舉對刺激盧布的效果似乎微乎其微。

德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）國際秩序與民主計畫主任麥斯特（Stefan Meister）分析，普丁的動機可能是政治性的，「俄羅斯對停止輸送天然氣沒興趣，但它想要某種政治勝利」，「它想展現普丁規定出口天然氣的條件。」

他說，新措施部分也是針對俄羅斯國內民眾，好讓普丁可以告訴民眾：「看看這些敵對國家，現在他們必須在不同計畫下付費。」他說普丁此舉也在獲得國內支持，「定義誰才是敵人。」

麥斯特說另一個動機可能是為了保護俄羅斯天然氣工業銀行，讓它免於受到西方制裁，因為它是天然氣能夠持續輸送歐洲的支付渠道。

俄羅斯天然氣工業銀行是俄羅斯第3大銀行，與第一大的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）一樣，兩家銀行目前尚未被排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外。