台東縣三和走讀學堂實驗小學生關心在地議題，改編歌曲行銷台東釋迦。（蔡旻妤攝）

台東縣三和走讀學堂實驗小學生關心在地議題，改編歌曲行銷台東釋迦。（蔡旻妤攝）

關心在地議題 小學生改編〈來去三和〉推廣台東釋迦

走訪釋迦園從中發現問題，台東縣三和走讀學堂實驗小學發想設計智慧農業運輸機，獲太麻里鄉農會及台東縣府支持，學生們改編歌曲〈來去三和〉，希望讓大家認識家鄉三和村，同時行銷台東釋迦。教務主任陳君涵表示，課程中讓孩子學習關心在地議題，為推動地方事務盡一份心力。

「你若來三和，請你斟酌看，出名海岸線，亦有一隻機器人，三和漁場，鮮沢的海產，咖啡豆、釋迦樹、美麗的秀山……」三和實小學生改編知名歌曲〈來去台東〉的歌詞，填詞創作〈來去三和〉，並在參與縣外各項賽事時作為簡報開場曲，讓大家認識家鄉三和村，同時力推家鄉農特產「台東釋迦」。

位於太麻里鄉的三和實小，學生家長大多務農，並以釋迦為大宗，老師們帶著學生走讀釋迦園後，學生從中發現採收及運輸過程中耗時費力，因此結合機器人與資通訊科技，發想設計智慧農業運輸機，節省運輸時間與人力成本。學生們運用課餘及假日到校練習，同樣樂此不疲。

看見學生團隊如此用心，太麻里鄉農會深受感動，便以行動支持三和學生，提供釋迦大頭版，讓小朋友簡報時使用，此外，學校也特別向縣府借來可愛的釋迦娃娃頭，增加亮點。

三和實小教務主任陳君涵表示，課程中，小朋友討論到台東釋迦外銷受阻困境，接著在縣長饒慶鈴官方臉書看到縣長戴著釋迦娃娃頭，學生也希望自己能幫忙行銷釋迦，在獲縣府同意，借來3顆與饒慶鈴同款「釋迦頭」，讓小朋友們化身釋迦代言人，「學習關心在地議題，並為推動地方事務盡一份心力。」