4名前中信兄弟隊職員新球季首度「回娘家」，3日賽前兄弟球團頒發冠軍戒指也沒忘記給丘昌榮、黃泰龍、王勝偉及威迪茲（前譯華德茲），4人出場時也受到現場兄弟球迷熱烈掌聲，4人從兄弟領隊劉志威手中接獲冠軍戒。

丘昌榮去年與黃泰龍都是兄弟教練團成員，威迪茲也是奪冠陣容之一，王勝偉雖未被帶進台灣大賽28人名單中，但系列賽隨隊，一同見證兄弟奪冠的時刻。

原本昨天賽前要進行的頒發冠軍戒儀式因雨延到今天舉行，恰巧對手換成富邦，兄弟也在賽前頒發冠軍戒給4人。4人穿著富邦球衣走上球場時，現場兄弟球迷給予熱情掌聲，之後輪到4人致詞時，丘昌榮先脫帽向現場致意並向現場球迷、兄弟休息室2度深深鞠躬，但他情緒湧出，哽咽落淚僅說出「謝謝大家」，由黃泰龍代表致感謝詞。

黃泰龍說：「丘哥他情緒比較多一點，就由我代勞，謝謝所有現場的球迷朋友這麼多年對我們的加油與支持，謝謝兄弟飯店洪（騰勝）老闆、中信辜（仲諒）老闆，謝謝你們這麼多年的栽培與鼓勵，我們也會帶著這個百萬價值的戒指、百萬象迷的支持與祝福，繼續在我們的教練生涯培育更多棒球人才。」

而他賽前時透露，踏進熟悉的洲際棒球，剛下車第一件事就是先去球場的土地公廟拜拜，「之前在兄弟時都會去拜拜，祂也保佑去年有好成績，也謝謝他們做戒指有想到我，希望今年能在富邦也能再拿1個戒指。」

王勝偉則表示，今天算是驚喜的一天，除了擔任開路先鋒對戰老東家外，還能拿到冠軍戒，「真的沒想到會有，很榮幸、幸運，去年跟大家一起在場邊加油是很好的回憶，我也會好好收藏，感謝洪老闆、辜老闆，還有兄弟球迷，最後我會帶著感恩的心在未來棒球路上繼續努力，表現給你們看。」

而今天擔任開路先鋒的王勝偉，首打席上場時，兄弟應援團還播放他在兄弟時的應援曲，不過在2好球後應援團長小白仍不忘要請王勝偉「吃便當」，最後他遭到象魔力三振。