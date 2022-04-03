新冠肺炎（COVID-19）疫情近日升溫，確診本土病例連續3天飆破百，在墾丁的音樂盛會「台灣祭」也出現確診者，主辦單位緊急宣布活動喊卡，並呼籲曾參加的民眾盡速到醫院做篩檢。張震嶽昨(2)日在台灣祭擔任壓軸，身體狀況受外界矚目，所幸他與工作人員目前快篩都是陰性。雖然屏東縣政府緊急喊卡，但對此，指揮官陳時中表示：「目前積極在正常生活下防疫，不會說有一兩個人染疫，就把大型活動停下來。」

墾丁音樂盛會「台灣祭」採免費入場，昨(2)日週六吸引3萬名民眾到場，豈料活動當中有人被驗出新冠確診；原本今(3)日還有玖壹壹、滅火器等天團演出，現在通通緊急喊卡。而張震嶽在昨晚擔任當天壓軸演唱者，他的身體狀況也受到各界關注；張震嶽所屬的本色音樂今(3)日回應：「今天上午已經讓阿嶽和所有工作人員都已經先快篩，結果都是陰性。在演出現場除了在台上唱歌，也都是戴著口罩。」請外界不用擔心。

針對大型活動會不會因此全面暫停？疫情中心指揮官陳時中今(3)日表示：「像這樣情況因為人數比較多，所以相關比較密切接觸者要積極匡列，同時要接著觀察。不過目前積極在正常生活下防疫，不會說有一兩個人染疫，就把大型活動停下來，但是參加活動的人，如果有感冒、症狀，或有跟確診接觸就要自己快篩或PCR檢驗，用這些行動、方向來做，不會說演唱會有一兩個染疫就喊停。」陳時中強調「停也沒用，因為已發生，如果說是大型群聚，以後會考慮停掉，但已經發生再停的意義不大，但如果是工作人員大量染疫，就要換班或是停辦。」

屏東縣政府主辦墾丁「台灣祭」昨(2)日進入第2天，4大舞台由樂團輪番演出，一路嗨到晚上由張震嶽壓軸演出，吸引3萬人次湧入現場，恆春半島彷彿回到春天吶喊時光。「台灣祭」春假在大灣遊憩區開唱，恆春半島一早湧進大量車潮，中午時段就有樂迷到場卡位，想近距離感受音樂渲染。主舞台由台灣潛力新秀荷爾蒙少年打頭陣，舞台下早早就排滿樂迷，下午「OBSESS」開唱時現場民眾已擠爆滿場。

台灣祭新選秀節目「台灣追夢新少年」，經過全國百組素人選秀所精心打造成就「台灣追夢新少年」團體，在活動開始前以一系列節目紀錄他們的成長，最終與A PIECE OF CAKE 256登上南方主舞台演出，接著由張震嶽壓軸登場，現場萬人吶喊齊唱，隨著一波波音浪一同搖擺嗨唱，全場氣氛嗨到不行。墾丁音樂季從1995年由2名美國人發起的「春天吶喊」開始，提供原創獨立樂團發表創作舞台，每年吸引越來越多樂迷朝聖，許多音樂場子從2000年後陸續在墾丁舉辦搶攻商機，不過，2019年「春吶」宣布移師高雄。