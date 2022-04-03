行政院長蘇貞昌日前拋出防疫、經濟併行的「新台灣模式」，引發各界討論。藥師林士峰直言，蘇貞昌的意思可能是，「不要問接下來是清零還是共存，若清零就是有神快拜；若沒辦法清零，也不要抱怨，我們本來就應該和疾病共存」。

關於什麼是「新台灣模式」，蘇貞昌日前在立院備詢時表示，經過2年多的經驗與信心，台灣要逐步解封、漸漸放緩，但不會像有些國家大家都把口罩拿下，什麼都不管，結果突然確診大增。

蘇貞昌強調，台灣的疫苗現在夠了、疫苗覆蓋率蠻高的，醫療資源也相當充足；為了要盡快過正常生活，所以要冒一些成本、風險，隨時盯緊各種變化，隨時調整因應，不是一成不變。

蘇貞昌今天再度針對「新台灣模式」回應，指「新台灣模式」就是正常生活、積極防疫、穩健開放，戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改變，醫療量能能夠負擔，雖然確診數增加，但99.7％都是輕症或無症狀，所以不必擔心，穩健開放過正常生活。

對此，藥師林士峰在臉書發文表示「我來幫師爺翻譯翻譯」，他指蘇貞昌的意思是「不要問我接下來要清零還是共存，如果真的清零，你們繼續有神快拜；如果病例數太高，沒辦法清零了，你們也別怨啊，我們本來就應該與疾病共存，早日恢復正常生活」。