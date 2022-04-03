伊久姆(Izium)傳出市民在食物和酒裡動了一些手腳，造成2名俄士兵中毒而死。(圖/截自@DI_Ukraine推特)

看來製作汽油彈已不足以對抗頑強的俄羅斯，烏克蘭近期傳出東部大城哈爾科夫（Kharkiv）的市民學會「來陰的」，趁俄軍不注意時在食物裡加料再提供給他們吃，傳出已經有2名士兵因此身亡，共計500人酒精中毒送醫治療。

據烏克蘭國防部情報總局2日在推特發文表示，位於第二大城哈爾科夫的伊久姆(Izium)傳出市民在製作蛋糕的過程中動了一些手腳，趁敵軍不注意時下毒，甚至連被俄士兵當水喝的酒也不放過，目前傳出已經有2名士兵死亡，另有28人還在加護病房接受治療。整起事件波及至少500人，報導指出，他們都是來自俄羅斯第3摩托化步兵團的士兵。對此，俄羅斯官員則回應，當局將中毒事件視為「非戰鬥損失」。

🔥Жителі Ізюмського району «пригостили» окупантів отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Близько 500 військовослужбовців РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. pic.twitter.com/ratiNg4X8m — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 2, 2022

俄烏開戰至今超過一個月，烏克蘭人民抗俄招數層出不窮，除了團結一致學習製作「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov cocktails）當作汽油彈；有人大膽用肉身挑戰裝甲車；還有婦女目睹可疑的無人機並朝它丟擲番茄罐頭，要證明普丁徹底低估烏克蘭的軍事實力。

俄羅斯軍隊仍持續對哈爾科夫地區狂轟猛炸，稍早又傳出巴拉基亞(Balakliia)市區一家醫院慘遭砲火擊中，建築物幾乎損毀，殃及超過70名醫護人員及病患，目前當地還在緊急撤離中。

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