民進黨屏東縣長初選最後倒數階段，縣內共有8個原住民鄉鎮、6萬多原民人口，是重要的票倉之一。參與初選的民進黨立委莊瑞雄3日拋出2大原民政策，搶攻族群票，包括成立全台首個原住民族自治籌備處，真正實現原民自治的政治理想。

莊瑞雄認為，改變屏東要從原住民族開始，解決原住民族問題才是真正的「好縣長」，原住民族的自治符合聯合國權利宣言，也是政府重要責任，在國內也已是各黨各派共識，但立法進程緩慢，至今尚未推動成功。

他提出2大原住民政策，包括成立「成立原住民族自治籌備處」與「成立原住民族行政協調會議」。莊瑞雄說，未來當選縣長，將在縣府成立「原住民族行政協調會議」，每半年定期召開縣府各局處與原住民鄉鎮公所的協調會議，在相互尊重的基礎上，就法制、政策、經費與實務上遇到的問題進行對等的磋商與協調，期使原住民鄉鎮能有更多自主發展的權利和機會。