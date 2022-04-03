香港第五波疫情嚴峻，打擊經濟發展，港府決定發放消費券促進消費。香港財政司司長陳茂波3日表示，將於7日向約630萬名合資格市民發放2022年消費券計劃第一階段的消費券。

陳茂波說，使用支付寶香港、Tap ＆ Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民，將會在當天收到一張有效期至10月31日、金額5000港元的消費券。他指，已成功登記去年消費券計劃的市民，均會在7日收到新一輪消費券，市民當日會陸續收到相關手機短訊或應用程式推送通知。

香港特首林鄭月娥3日被問及在抗疫間時派消費券是否會有矛盾、導致疫情反彈？她回應，此次的首階段消費券的使用期限很長，市民可以不急於使用，目前港府仍要以抗疫為先，抗疫要求仍然呼籲市民少聚集，非必要不要外出，減少跨家庭聚會，餐廳停止晚餐內用，市民要在跟從社交距離措施的基礎上使用消費券，因此不存在矛盾。

此外，林鄭月娥呼籲全香港市民於8日至10日進行快速抗原測試，希望找出社會上感染個案，幫助特區政府更好掌握感染情況。她說，此次做法雖然並非完全科學，檢測屬自願性，也不是可以完全達至「清零」的工具，但作為一種篩查，是好的做法。