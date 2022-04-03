由塞考斯基(Sikorsky )、洛克希德•馬丁(Lockheed Martin)與波音(Boeing) 共同研發的SB>1「挑戰王」(DEFIANT)高速直升機在這星期完成一項壯舉，從佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)的研發基地，飛抵田納西州的納什維爾(Nashville)美國陸軍航空協會會場，飛行距離超過1300公里，這讓與會的美國陸軍人員可以親眼目睹這架未來直升機的性能。塞考斯基是美國最主要的直升機公司，於2015年被洛馬收購，成為旗下的子公司。

防衛部落格(Defense Blog)報導，塞考斯基總裁保羅•萊莫( Paul Lemmo)說：「我們塞考斯基和波音一同研製的挑戰王，從一開始就提前考慮到未來的作戰環境與士兵需要，將可使美國士兵在21世紀的旋翼運輸具威懾和擊敗威脅的戰略優勢。挑戰王兼具速度與敏捷度，將能適應不斷變化的戰場環境。」

這架SB>1挑戰王高速直升機是由塞考基斯試飛員比爾‧菲爾(Bill Fell)和波音試飛員艾德‧韓德薩奇(Ed Henderscheid)共同駕駛，這是SB>1首次飛出佛羅里達州的任務，相當具有里程碑意義，進一步證明了挑戰王設計的成熟度。

菲爾表示，雖然是首次飛了1300公里，但是挑戰王僅用了不到50%的發動機功率，和不到50%的推進器扭矩，可見這趟任務其實相當輕鬆，燃料消耗達到甚至低於我們的預期。