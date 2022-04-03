汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後風波不斷，先是爆出婚內出軌小14歲女星張穎穎，又在微博公開飆罵小S「有完沒完」，更揚言不准小孩叫具俊曄爸爸。想不到3月31日又傳出為了張穎穎揍人反被毆，神隱數天，今（3日）他首度露臉開直播，一眼明顯不對勁，但否認被打的傳聞，5分鐘後便草草下線。

汪小菲今（3日）下午在抖音開直播，他身穿黑色帽T，即便有濾鏡加持，還是遮不住憔悴的臉，尤其一眼明顯鼓起、瘀青，馬上被廣大的網友追問傷勢：「你還好嗎？」、「眼睛被打腫了」等，但汪小菲趕緊用手遮住眼睛，還戴上墨鏡，僅回：「外界傳聞別太信，我眼睛好好的」，否認被痛毆。不過，網友不死心地繼續關切疑被打一事，汪小菲直播只開了5分鐘就結束。不久後，他上傳一段30秒的短片，透露健身和巡店等行程，不忘關心上海疫情，並期盼「希望疫情趕快過去，越來越好」。

汪小菲被網友問是否被打，趕緊戴墨鏡。（圖／抖音@汪小菲）

汪小菲和張穎穎的緋聞宛如八點檔般曲折離奇，先是傳出女方是介入汪小菲和大S婚姻的小三，再被拍到兩人與張蘭同遊的照片等證據，儘管雙方嚴正否認交往，傳言仍滿天飛；3月底微博再度爆出汪小菲和張穎穎的關係不僅仍在，男方還為了護女友跟另一名男子爆發肢體衝突，相傳汪小菲被酒瓶砸傷後腦勺見血，一旁的張穎穎試圖勸架反遭波及，凌晨4點去了醫院，身旁陪同前往的女性身上也沾血，推測是緋聞女友張穎穎，而爆料網友表示，肢體衝突後汪小菲臉上掛彩，因此這幾天都沒能開直播。

事隔數天，汪小菲親自開直播否認被打傳聞，但眼睛明顯跟之前不一樣，還是被大批網友瘋猜事情不單純。