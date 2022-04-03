桃園市長鄭文燦3日參加「桃學日課表–百年國小文物特展」開幕記者會。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園兒童藝術節最酷展覽「桃學日課表-百年國小文物特展」，於南崁兒童藝術村、壢小故事森林、桃園77藝文町聯合展出百件創校時代文物，展期從4月1日至5月2日，讓民眾重溫百年國小的時代記憶。

桃園市長鄭文燦指出，桃園有21所創校百年國小，自日治時期建立起現代教育，至今橫跨2個時代，現在教育變得更活潑多元，與以往制式化課程截然不同，希望讓大家多認識教育史，了解教育過程如何形塑。

鄭文燦說，百年國小文物特展有2大主軸，分為平常上課日及特別活動日。平常上課日展區位於南崁兒童藝術村，從學童日常校園生活、教育課程，延伸至課後時光及未來發展，帶領民眾深入了解日治時期、國民政府直到現在的教育現場；特別活動日在壢小故事森林、桃園77藝文町展出，有運動會、遠足與修學旅行等主題，更邀請市民跟著收音機的體操音樂活動筋骨。

鄭文燦表示，3大展區共展出百件文物，是非常重要的文化資產，其中特別展出由新屋國小提供日治時期1937年日籍校長秋山有義在海邊打獵時捕獲的鵜鶘，當時特別製成標本收藏在校內，以此可見證新屋的自然環境變遷。

除欣賞展覽外，同時民眾也能實際體驗文物測量、動手保存文化資產，集滿3個章可獲得展覽專屬小禮物。由於盡情疫情嚴峻，鄭文燦也說明，15日前針對校園祭出加強版對策，各種教學課程都要全程戴口罩、量體溫，只要有1人確診全班停課10天，跨班活動、補習班比照辦理，倘若1校有2人確診則全校停課10天並採檢。