市長林右昌呼籲，不要用類普篩字眼，並將計畫命名為「全民防疫愛心篩檢」。 （基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央流行疫情指揮中心計畫在基隆實施「類普篩」，市長林右昌表示，將於明天下午疫情記者會說明如何實施，並提及，此計畫是民眾自願篩檢，必須去標籤化，市府改命名為「全民防疫愛心篩檢」。

林右昌表示，衛福部長陳時中日前提出「類普篩」概念，市府在短時間密集規畫、討論，這幾天已把細節釐清。他強調，此計畫執行並非發放試劑即可，除了量非常大，還有諸多學者專家提及的偽陽性等問題，必須非常慎重，以「自願性為主，組織規畫為輔」作為原則，讓有意參與民眾多元化，且方便取得試劑。

林右昌指出， 將畫分區域、類別、時序，分批發放分流，避免回饋過於集中，影響整體量能；另有原則，篩檢必須去標籤化，不要發生去年萬華被標籤化情形，絕對要避免。

林右昌說，執行過程要考慮的層面非常多，包括社會、心裡面，以及後送資源量能、交通規畫等，這幾天密集討論後，已釐清規畫，將再做最後人力和硬體設備的準備，預計明天下午疫情記者會向大家說明執行方式。

最後，林右昌建議，未來不要用類普篩字眼稱呼、認知此計畫，除了是民眾自願參與篩檢，也盼不要被標籤化，因此，市府決定改命名為「全民防疫愛心篩檢」。